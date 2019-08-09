أبل.. مكافأة "قياسية" لمن يكتشف ثغرة في آيفون

أعلنت شركة أبل، الخميس، عن مكافآت ضخمة قد تصل إلى مليون دولار، للباحثين الأمنيين القادرين على اكتشاف الثغرات الأمنية في منتجاتها المختلفة.

وتعتبر مكافأة المليون دولار، التي أعلنت عنها أبل خلال مؤتمر "بلاك هات" الأمني السنوي في لاس فيغاس، هي الأكبر في تاريخ الشركة.

واعتادت أبل على مر السنين تقديم مكافآت إلى باحثين محددين للبحث عن ثغرات في هواتفها وخدماتها السحابية.

لكنها هذا العام فتحت الباب أمام جميع الباحثين للبحث عن ثغرات في مجموعة أكبر من منتجاتها، حيث ضمت قائمة هذا العام منتجات وأجهزة "ماك" أيضا بجانب مجموعة من المنتجات الأخرى.

وبالنسبة لمكافأة المليون دولار، سينالها من يمكنه التحكم عن بُعد في نواة نظام تشغيل هاتف آيفون دون أي حركة أو عملية من مستخدم الهاتف.

ومن الجدير بالذكر أن أكبر مكافأة قدمتها أبل من قبل بلغت 200 ألف دولار، وكانت مخصصة للتبليغ عن أي ثغرات يمكن علاجها بشكل نهائي عبر تحديث البرمجيات بصورة تمنع تماما أي مخترق أو مجرم من استعمالها لاحقا.