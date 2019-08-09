علماء يطورون موتوسيكل مائى نفاث أكثر هدوءا وكفاءة فى استخدام الطاقة

حيث سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على هذه الآلة الغريبة والتى يعتقد أنها أول سفينة مائية شخصية في العالم ، وهي تحمل اسم “WaveFlyer”.
ويزعم المصنعون أنها أكثر هدوءًا وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من البدائل التقليدية.
وقد تعاون مشروع مركبات الطاقة المتجددة التابع لجامعة أستراليا الغربية مع شركة “Electro Aero” لتصنيع الماكينة، ويبدو أن “WaveFlyer” مشابهاً للتزلج النفاث التقليدي عند ثباته ، لكنه يرتفع فوق الماء أثناء التشغيل باستخدام "نظام دفع هيدروفويل ثابت الاستقرار".
وقال العالم توماس براون ، مدير شركة“UWA REV” ، إن“WaveFlyer” اعتمد على العمل السابق للفريق الذي طور أول طائرة كهربائية للتزلج في أستراليا في عام 2015.
وتابع البروفيسور "براون": "إنه يحتوى على بطاريات الليثيوم أيون التى يمكنها تشغيله لأكثر من ساعتين"، وأضاف العلماء أن راكبى “WaveFlyer” الجديد يشعرون وكأنه يشبه الطيران فوق الماء بدلاً من ركوب جت سكي تقليدي.
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