ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن ما تقم به X-37B ليس معروفا فهى رحلة غامضة، فلا تزال مهام المركبة الفضائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومعظم حمولاتها سرية.
أما سلاح الجو، فقد أكد أن الطائرة الفضائية تختبر تقنيات المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام في المستقبل، وتجري التجارب حتى الفضاء والعودة.
فيما كشف مسؤولو القوات الجوية أن حمولاتها تشمل تجربة حرارية مدمجة الهيكلة المتقدمة (ASETS-II) ، والتي تقيس أداء أنابيب الحرارة المتذبذبة وبعض الإلكترونيات في بيئة الفضاء.
ويمتلك سلاح الجو على الأقل مركبتان من طراز X-37B، وكلاهما من صنع شركة بوينج، حيث يبلغ طول كل طائرة فضائية 29 قدمًا (8.8 مترًا)، ويبلغ طول جناحيها 15 قدمًا تقريبًا (4.6 أمتار)، فيما تطلق X-37B عموديًا وتهبط على مدرج يشبه الطائرة.
ولم يتبق لمهمة OTV-5 إلا 19 يومًا أخرى، لكى تتمكن من تحطيم سجل أطول مدة فى تاريخ X-37B.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر رحلة غامضة للطائرة الفضائية العسكرية X-37B.. تظل 700 يوم حول الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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