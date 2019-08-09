آخر رحلة غامضة للطائرة الفضائية العسكرية X-37B.. تظل 700 يوم حول الأرض

تحلق طائرة الفضاء الحربي X-37B التابعة للقوات الجوية الأمريكية الآن حول الأرض منذ 700 يوم، فقد تم إطلاق X-37B الآلية في مهمتها الخامسة والأخيرة، المعروفة باسم ( (OTV-5) في 7 سبتمبر 2017، حيث المركبة الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام، والتي تبدو وكأنها نسخة مصغرة من مكوك الفضاء التابع لناسا، تنطلق حول كوكبنا منذ ذلك الحين.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن ما تقم به X-37B ليس معروفا فهى رحلة غامضة، فلا تزال مهام المركبة الفضائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومعظم حمولاتها سرية.

أما سلاح الجو، فقد أكد أن الطائرة الفضائية تختبر تقنيات المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام في المستقبل، وتجري التجارب حتى الفضاء والعودة.

فيما كشف مسؤولو القوات الجوية أن حمولاتها تشمل تجربة حرارية مدمجة الهيكلة المتقدمة (ASETS-II) ، والتي تقيس أداء أنابيب الحرارة المتذبذبة وبعض الإلكترونيات في بيئة الفضاء.

ويمتلك سلاح الجو على الأقل مركبتان من طراز X-37B، وكلاهما من صنع شركة بوينج، حيث يبلغ طول كل طائرة فضائية 29 قدمًا (8.8 مترًا)، ويبلغ طول جناحيها 15 قدمًا تقريبًا (4.6 أمتار)، فيما تطلق X-37B عموديًا وتهبط على مدرج يشبه الطائرة.

ولم يتبق لمهمة OTV-5 إلا 19 يومًا أخرى، لكى تتمكن من تحطيم سجل أطول مدة فى تاريخ X-37B.

