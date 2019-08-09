توم هاردى صاحب قرار عودة مسلسل Taboo لموسم جديد

وفى تصريح جديد لـ"جون لاندجراف" المدير التنفيذي لشبكة قنوات Fx، أكد أن قرار عودة المسلسل لموسم ثانٍ وثالث فى يد الممثل "توم هاردى" بطل المسلسل الشهير، مضيفًا أن قرار البدء فى التصوير يرجع لـ"هاردى".
العمل تدور أحداثه فى عام 1800 حول مغامرات جيمس كيزياه ديلانى "توم هاردى"، الذى يحاول بناء إمبراطورية للنقل البحرى ويواجه مشاكل لا حصر لها، وعودته من أفريقيا إلى وطنه لندن بعد رحلة طويلة وشاقة، حتى أن أهل وطنه اعتقدوا أنه مات، لكنه يعود للندن لُيعيد بناء الإمبراطورية التى تركها له والده.
المسلسل يشارك فى بطولته ليو بيل وأونا شابلن وريتشارد ديكسون وديفيد هايمان ومايكل كيلى وجوناثان برايس وروى ثورن وجيسون واتكينز ومن تأليف شيبس هاردى وتوم هاردى وستيفين نايت ومن إخراج كريستوفر نايهولم.
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