رئاسة الوزراء الإيطالية تنفى تقديم رئيس الحكومة استقالته

ونقلت وكالة أنباء "آكى"، عن المصادر قولها: "لا توجد أى فرضية للاستقالة"، مشيرة إلى أن كونتى ذهب إلى الرئيس ماتاريلا لإحاطته عن الوضع السياسى بعد الانقسام الذى شهدته قاعة مجلس الشيوخ بين قطبى الائتلاف الثنائى "حركة خمس نجوم - حزب الرابطة" الحاكم، حيث صوت برلمانيو حزب الرابطة، الذى يقوده ماتيو سالفينى، لصالح مقترحات، قدمتها قوى المعارضة، داعمة لخط السكك الحديدية، وأفشلوا مقترحاً للحليف حركة خمس نجوم يدعو لعدم المضى قدماً فى المشروع.
وتحدثت صحف إيطالية عن تأرجح موقف سالفينى بين فض الائتلاف مع شريكه فى الحكم لويجى دى ماتيو، الرئيس السياسى لحركة "خمس نجوم"، والدعوة لانتخابات مبكرة فى شهر أكتوبر القادم وبين المطالبة بتعديل للفريق الحكومى بإقالة ثلاثة وزراء "غير مرغوب فيهم" محسوبين على حركة (خمس نجوم)، وهم: وزير النقل والبنية التحتية، دانيلو تونينيللى ووزيرة الدفاع إليزبيتا ترينتا ووزير المالية جيوفانى تريا.
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