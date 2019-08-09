وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح صحفي امس،الخميس ، إن هذا جاء خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية ديفيد هيل مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأشارت إلى أن المناقشات دارت - خلال اللقاء - حول أهمية الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية؛ تمشيا مع الوثائق السياسية والدستورية المتفق عليها مؤخرا والتي تدعمها الولايات المتحدة.
وأضافت أن هيل نوه إلى أن الحكومة الانتقالية بالسودان لديها تفويضا مهما بإنهاء النزاعات الداخلية ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية والتحقيق في أعمال العنف الأخيرة وإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، لافتة إلى أن الجانبين اتفقا على أن النجاح في ذلك سيؤثر بشكل حاسم في القدرة على النهوض بمصالح البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة: سنظل شريكا داعما للشعب السوداني في مساعيه نحو تعزيز السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.