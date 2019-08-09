نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور بوتان والهند

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح صحفي، إن سوليفان سيستكشف فرص توسيع وتعميق العلاقات الأمريكية مع مملكة بوتان حكومة وشعبا.
وأضافت أن المسئول الأمريكي سيتوجه - بعد ذلك - إلى العاصمة الهندية نيودلهي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الواسعة ومتعددة الأوجه بين الولايات المتحدة والهند ، والتي تقوم على الالتزام المشترك بالقيم الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون ، ويلتقي مع وزير الشئون الخارجية الهندي جيشانكار ، كما سيتحدث في المنتدى الهندي الأمريكي.
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