رئيس الجزائر المؤقت يجرى تغييرات فى رؤساء المجالس القضائية والنواب العموم

وشملت الحركة التى أجراها الرئيس الجزائرى فى سلك النواب العموم 32 مجلسا قضائيا.
كما أجرى الرئيس بن صالح، حركة تغييرات شملت رؤساء المجلس القضائية والنواب العموم فى عدد من الولايات.
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