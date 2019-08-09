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رئيس الجزائر المؤقت يجرى تغييرات فى رؤساء المجالس القضائية والنواب العموم

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أصدر الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء أمس الخميس، مراسيم رئاسية، تقضى بتعيين نواب عموم جدد فى عدد من المجالس القضائية.

وشملت الحركة التى أجراها الرئيس الجزائرى فى سلك النواب العموم 32 مجلسا قضائيا.

كما أجرى الرئيس بن صالح، حركة تغييرات شملت رؤساء المجلس القضائية والنواب العموم فى عدد من الولايات.

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