روسيا: المسلحون فى إدلب انتهكوا نظام وقف إطلاق النار 46 مرة خلال 24 ساعة

وكان المركز، أعلن أمس الخميس، عن إصابة 13 عسكريا ومقتل اثنين من العسكريين، بالإضافة إلى إصابة 5 مدنيين، مشيرا إلى أن المسلحين أطلقوا 46 قذيفة فى العديد من المناطق.
وأعلنت القيادة العامة للجيش السورى، الاثنين الماضى، استئناف العمليات القتالية فى إدلب، والرد على اعتداءات الجماعات المسلحة، بعد أن اتهمت المجموعات المسلحة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب.
ويوجد فى محافظة إدلب أكثر من عشرة تشكيلات مختلفة، أكبرها "الجبهة الوطنية للتحرير" والجماعة الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة فى روسيا) إجمالا، وفقا لبيانات مختلفة، يوجد نحو 30 ألف مسلح فى محافظة إدلب، بمن فيهم المرتزقة الأجانب.
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