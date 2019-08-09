بايرن ميونخ يستهدف نجم إنتر ميلان بديلا لصفقة سانى

وفقا لشبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، فإن بايرن ميونخ اضطر للدخول فى التفاوض مع إنتر ميلان، لضم الكرواتى بيرسيتش، بعد فشل صفقة ضم جناح مانشستر سيتي الإنجليزي ليروى سانى، بعد تعرضه لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.
أضافت الشبكة الإيطالية، أن النادى البافارى يسعى لضم اللاعب الكرواتى، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، مع وضع خيار الشراء فى الموسم المقبل.
وكان بيرسيتش قد خاض تجربة سابقة فى الدوري الألمانى، من خلال لعبه مع فريقى بوروسيا دورتموند فى الفترة من 2011 حتى 2013، ثم فولفسبورج من 2013 حتى 2015.
ويسعى بايرن ميونخ، لتعويض رحيل الثنائي الفرنسي فرانك ريبيرى والهولندى أريين روبن، بعد نهاية عقدهما مع العملاق البافارى.
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