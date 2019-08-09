بايرن ميونخ يستهدف نجم إنتر ميلان بديلا لصفقة سانى

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن دخول بايرن ميونخ الألمانى، فى مفاوضات متقدمة مع نظيره نادى إنتر ميلان، من أجل الحصول على خدمات، جناحه الكرواتى إيفان بيرسيتش، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لشبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، فإن بايرن ميونخ اضطر للدخول فى التفاوض مع إنتر ميلان، لضم الكرواتى بيرسيتش، بعد فشل صفقة ضم جناح مانشستر سيتي الإنجليزي ليروى سانى، بعد تعرضه لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

أضافت الشبكة الإيطالية، أن النادى البافارى يسعى لضم اللاعب الكرواتى، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، مع وضع خيار الشراء فى الموسم المقبل.

وكان بيرسيتش قد خاض تجربة سابقة فى الدوري الألمانى، من خلال لعبه مع فريقى بوروسيا دورتموند فى الفترة من 2011 حتى 2013، ثم فولفسبورج من 2013 حتى 2015.

ويسعى بايرن ميونخ، لتعويض رحيل الثنائي الفرنسي فرانك ريبيرى والهولندى أريين روبن، بعد نهاية عقدهما مع العملاق البافارى.