517 مليون إسترليني قيمة التشكيل الأغلى فى ميركاتو الصيف بالدوري الإنجليزي

انتهى مساء اليوم الخميس، سوق الانتقالات الصيفية فى إنجلترا، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق الموسم الجديد، من الدوري الإنجليزي ، الذى سوف تبدأ منافساته مساء اليوم الجمعة، بلقاء ليفربول الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع نوريتش سيتي. وتخطى حجم إنفاق أندية الدوري الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفى المليار إسترليني، إذ يعد مدافع مانشستر يونايتد الجديد، هارى ماجواير، الأغلى فى انتقالات الصيف فى إنجلترا، بقيمة 80 مليون إسترليني، قادما من ليستر سيتي. وجاء التشكيل الأغلى فى الميركاتو الصيفى بالدوري الإنجليزي كالتالى: حراسة المرمى: توم هيتون "أستون فيلا" الدفاع

هارى ماجواير "مانشستر يونايتد" 80 مليون إسترليني سيسينيون "توتنهام" 30 مليون إسترليني صاليبا "أرسنال" 27 مليون إسترليني جواو كانسيلو "مانشستر سيتي" 60 مليون إسترليني Advertisements الوسط

رودرى "مانشستر سيتي" 63 مليون إسترليني تانجى ندومبيلى "توتنهام" 56 مليون إسترليني ماتيو كوفاسيتش "تشيلسي" 40 مليون إسترليني الهجوم

نيكولاس بيبي "أرسنال" 72 مليون إسترليني أليكس أيوبى "إيفرتون" 40 مليون إسترليني سيباستيان هالير "وست هام" 41 مليون إسترليني

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