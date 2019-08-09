محمد صلاح يبدأ صراع الهدافين فى أول لقاءات ليفربول بالبريميرليج

إقامة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي يوم الجمعة يعد بمثابة "فأل حسن" للنجم المصري محمد صلاح الذي يسعى للحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الثالثة على التوالي.
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