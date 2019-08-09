محمد صلاح يبدأ صراع الهدافين فى أول لقاءات ليفربول بالبريميرليج

يفتتح نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بمواجهة نوريتش سيتي في التاسعة مساء الجمعة بملعب "أنفيلد". إقامة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي يوم الجمعة يعد بمثابة "فأل حسن" للنجم المصري محمد صلاح الذي يسعى للحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الثالثة على التوالي.

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