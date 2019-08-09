تقارير: ريال مدريد لن يقدم أي عرض لنيمار وينتظر كليان مبابي

وحسب الموقع فالفريق الإسباني لم يقدم ولن يقدم عرضا من أجل نيمار الذي سيكلفه 180 مليون يورو و68 مليون يورو كراتب إجمالي يشمل الضرائب، وأن كل الأخبار التي تحدثت في الموضوع تم اختراعها من طرف الوسطاء.
وحسب الموقع أيضا فبرشلونة لم يتحرك بدوره لضم اللاعب الذي يرد عودته فقط زملائه في الفريق ميسي وسواريز وهو ما دفع بيكيه للحديث وتقديم طلب للنجم البرازيلي بإعلان رغبته في العودة علنيا.
ولا يرغب باريس سان جرمان في التفاوض مع برشلونة حول نيمار ولذلك فهو يفضل دفعه نحو ريال مدريد كضربة قاضية لمنافسه.
وينتظر ريال مدريد زميل نيمار الفرنسي كليان مبابي الذي يبقى هدف الرئيس فلورنتينو بيريز بعد سنة أو سنتين حيث رفض تمديد عقده وبإمكان ريال مدريد انتظار نهاية عقده الحالي للتعاقد معه.
ولن يدفع ريال مدريد أموالا في نيمار ويفضل دفعها في كليان مبابي كاستثمار في نجم للمستقبل.
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