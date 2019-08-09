ترامب: نائبة مدير مكتب الاستطلاع القومي تغادر منصبها الشهر المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن نائبة مدير مكتب الاستطلاع القومى الأمريكي سو جوردون، ستغادر منصبها في 15 آب/أغسطس المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أعلنت سو أنها ستغادر منصبها يوم 15 آب/أغسطس، إي في نفس وقت استقالة (مدير الاستخبارات الوطنية) دان كوتس. سيتم تعيين مدير جديد بالوكالة للمخابرات الوطنية قريبا".

يذكر أن ترامب، أعلن في 28 يوليو/تموز الماضي أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، سيغادر منصبه الشهر المقبل.

وجاءت استقالة كوتس على وقع سلسلة من الخلافات السياسية بينه وبين ترامب حول عدد من الملفات المتعلقة بالسياسات الخارجية لواشنطن، وتحديدا العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية وإيران وروسيا..

