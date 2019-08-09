"كاف" يجرى تعديلات جديدة على لوائح دورى أبطال أفريقيا

أجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" تعديلات على لوائح دورى أبطال إفريقيا، فى نسخته الجديدة، التى تنطلق اليوم الجمعة. إيقاف اللاعبين فى الموسم الجديد، سيكون بعد حصول اللاعب على ثلاثة بطاقات صفراء، بدلا من بطاقتين فقط. اللعب فى خارج العاصمة سيكون وفقًا لشروط معينة وهى: 1 - موافقة الكاف على الملعب المقترح لإقامة المباراة. 2 - أن تكون حالة الملعب جيدة، ويتوافر فيه النقل التليفزيوني والإضاءة تكون جيدة. 3 - أن تكون المسافة بين الملعب والعاصمة أقل من 200 كيلو متر.

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