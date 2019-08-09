اليمن.. قوات الحزام الأمني تحبط محاولة لاقتحام شركة مصافي عدن

وذكرت مصادر محلية أن ”مسلحين يعتقد أنهم من جماعة الإخوان المسلمين حاولوا استغلال الأوضاع الراهنة في عدن لتفرض سيطرتها على شركة مصافي عدن بمديرية البريقة، لكن قوان الحزام الأمني تصدت لهم وأجبرتهم على الهروب“.
وأضافت المصادر أن ”انفجارات عنيفة سمع دويها مع إطلاق نار في محيط مصافي عدن“.
وما تزال بعض مديريات عدن، تشهد اشتباكات متقطعة بين قوات المقاومة الجنوبية وبين ألوية الحماية الرئاسية المشتبه بها بإيواء عناصر متشددة .
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