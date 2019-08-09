إحصائية: أندية الدوري الإنجليزي صرفت 1.4 مليار جنيه إسترليني على الانتقالات

وحسب الصحيفة فأندية الدوري الإنجليزي الممتاز صرفت أكثر من 1،4 مليار جنيه استرليني في سوق الانتقالات بينما باعت لاعبين بقيمة بلغت 695،9 مليون جنيه استرليني وهو ما يخلف عجزا يبلغ 707،4 مليون جنيه إسترليني.
وكان أرسنال الفريق الأكثر صرفا للأموال في سوق الانتقالات بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني متفوقا على قطبي مدينة مانشستر يونايتد الثاني وسيتي الثالث.
وجاء بطل أوروبا وثاني الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول في المركز الأخير بصرفه 1،3 مليون جنيه استرليني في مفاجأة كبيرة لفريق ينافس على الألقاب.
وصرف توتنهام 116،5 مليون جنيه استرليني بينما لم يتجاوز تشيلسي مبلغ 40،5 مليون جنيه إسترليني.
وكان تشيلسي أكثر فريق رابح في إنجلترا حيث باع لاعبين بقيمة 121،1 مليون يورو ليكسب فائضا يبلغ 80،6 مليون جنيه إسترليني.
وجاء فريق أستون فيلا في المركز الأول من عجز عمليات البيع والشراء حيث صرف 137 مليون جنيه استرليني دون أن يستفيد ماديا من بيع أي لاعب.
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