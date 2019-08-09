باعت وزارة الخزانة الأميركية سندات حكومية لأجل 30 عاما قيمتها 19 مليار دولار بعائد قدره 2.335 في المئة، وهو أدنى عائد لهذا الاستحقاق منذ أغسطس آب 2016. وأظهرت بيانات من وزارة الخزانة أن مقدمي العروض غير المباشرين، وهم بنوك مركزية أجنبية ومديرو أموال، اشتروا 61.33 في المئة من أحدث إصدار لسندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما وهي أكبر حصة لهم منذ ديسمبر كانون الأول الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأميركية تبيع سندات بأدنى عائد في 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.