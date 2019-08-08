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البعثة الأممية في ليبيا تدعو لهدنة إنسانية خلال عيد الأضحى

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دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الخميس، كل الأطراف في ليبيا إلى قبول هدنة إنسانية مؤقتة.

وأشارت البعثة إلى تبدأ الهدنة من صباح يوم العيد الموافق 11 أغسطس  بمناسبة عيد الأضحى، بحسب ما ذكر موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

ولفتت البعثة أنها تتطلع إلى تلقي موافقة مكتوبة من الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة إلى السبت من هذا الأسبوع الحالي.

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