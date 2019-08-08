دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الخميس، كل الأطراف في ليبيا إلى قبول هدنة إنسانية مؤقتة.
وأشارت البعثة إلى تبدأ الهدنة من صباح يوم العيد الموافق 11 أغسطس بمناسبة عيد الأضحى، بحسب ما ذكر موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.
ولفتت البعثة أنها تتطلع إلى تلقي موافقة مكتوبة من الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة إلى السبت من هذا الأسبوع الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الأممية في ليبيا تدعو لهدنة إنسانية خلال عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.