الشرطة الأمريكية تحقق في دوافع جريمة طعن أربعة في كاليفورنيا

تحاول الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، كشف السبب وراء تنفيذ رجل لعمليات طعن وسرقة مسلحة في منطقتين قرب لوس أنجليس قبل يوم، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين فيما بدا أنه عنف عشوائي.
وقالت الشرطة، إنها اعتقلت الرجل البالغ من العمر 33 عاما، لكنها لم تحدد هويته بعد، وفقا لـ"رويترز".
وقالت السلطات، إن المشتبه به قتل إثنين من جيرانه طعنا أولا، بعد ظهر أمس الأربعاء، ثم سطا على مخبز في المنطقة، وعندها تلقت الشرطة عدة بلاغات عن رجل مسلح بسكين.
ثم سرق الرجل مبالغ مالية، بعد أن هدد أصحابها بالسكين وفر في سيارته لمنطقة قريبة، حيث قتل رجلا في مطعم، وقتل بعدها حارس أمن في مقهى مجاور، قبل أن يتم اعتقاله.
ويعتبر هذا ثالث اعتداء تشهده الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بعد وقوع إطلاق النار في مدينة دايتون الأمريكية في ولاية أوهايو، وواقعة إطلاق نار أخرى، في ولاية تكساس، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، في مركز تجاري بمدينة "إل باسو" الأمريكية.
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