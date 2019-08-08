إنسياب حركة الشاحنات والمركبات العالقة بطريق “بارا -أمدرمان”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عاود طريق “بارا – أمدرمان”، الحركة بعد انقطاعه بسبب تعرضه للسيول خلال الأيام الماضية عند منطقة الحجاب بمحلية جبرة الشيخ، وذلك بعد اكتمال الأعمال الإسعافية، حيث اطمأن والي شمال كردفان المكلف خلال زيارته الميدانية، على أعمال الردميات التي تمت.

وأوضح المهندس المقيم أن أعمال الردميات اكتملت في المواقع التي جرفتها السيول، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في الأعمال الهندسية، وانتظمت بصورة لافتة حركة انسياب المركبات والشاحنات العالقة على مسار الطريق.

وأشاد والي الولاية، اللواء الصادق الطيب عبدالله، بالجهود التي بذلها العاملون الذين قاموا بعمليات الصيانة للجزء المتأثر بالسيول، وأوضح أن الترتيبات الجارية مع شرطة المرور للسماح للمركبات الصغيرة بعبور الطريق اعتباراً من يوم الجمعة خلال فترة العيد حتى يتم وضع المعالجات النهائية.