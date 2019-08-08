شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعت إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية القطرية، الخميس، المواطنين القطريين إلى عدم السفر إلى إقليم جامو وكشمير، في الوقت الراهن.

ناشدت الخارجية القطرية مواطنيها القطريين المقيمين والزائرين مغادرة الإقليم فوراً، نظراً للتطورات التي يشهدها. وذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

ودعت إدارة الشؤون القنصلية بالوزارة، المواطنين القطريين المقيمين والزائرين للإقليم، للتواصل مع سفارة دولة قطر لدى الهند، في الحالات الطارئة.

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كانت هذه تفاصيل خبر وسط مخاوف من تفجر حرب… قطر توجه دعوة عاجلة إلى مواطنيها في هذه الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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