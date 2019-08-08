إتحاد كرة القدم السوداني يحول مباراة اهلي مروي والمريخ الي ملعب آخر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يدرس اتحاد الكرة قرارًا بنقل المباراة التي تجمع بين أهلي مروي والمريخ في بطولة الدوري الممتاز إلى أيّ ملعب آخر حال لم يتم الالتزام بتجهيز الملعب. وكانت لجنة من الاتحاد قد زرات الملعب ورفعت تقرير عن سوء الملعب فيما يخص ارضيته
وحدّد اتحاد كرة القدم السوداني الثامن عشر من الشهر الجاري موعدًا لانطلاقة مباريات النسخة الـ”25″ من الممتاز
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