أهلي شندي يتدرب بملعب توسكر

الخليج 365 : خاض فريق أهلي شندي تدريبًا على ملعب توسكر الكيني بقيادة المدرب الوطني محمد عبد الله مازدا. ووصلت البعثة اليوم”الخميس” إلى نيروبي وكان في استقبالها سفير السودان قريب خضر وأعضاء الجالية، وحلّت الفريق بفندق سفاري. ويواجه أهلي شندي نظيره بانداري الكيني في ذهاب تمهيدي الكنفدرالية”السبت” المقبل.

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