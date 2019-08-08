قيادي شبابي يبارك اتفاق الحرية والمجلس العسكري

التاريخ: 08-أغسطس-2019
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اعلن القيادي الشبابي والناشط بمنظمات المجتمع المدني المهندس أحمد الزين أبكر عن مباركته للاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بقاعة الصداقة يين تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي مؤكدا أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الشعب السوداني.
وقال في تصريح بحسب للانتباهة ان تضافر ابناء الشعب السوداني يسهم في تحقيق الاستقرار والانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات المقبلة، مؤكدا ان أبناء دارفور يتمنون تحقيق الاستقرار وعودة الأهالي لقراهم خاصة وانهم عانوا من الحرب فترة طويلة وان الاوان لكي يتحقق حلمهم في الأمن والأمان والاستقرار حتى يستفيد انسان دارفور من الموارد الكبيرة في باطن الأرض وخارجها.
واضاف المهندس الزين اننا كناشطين ظللنا نناشد المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية و التغيير لفترة طويلة للوصول لاتفاق من أجل المواطن وهذا ماتحقق، مشيرا إلى طرح مبادرة استراتيجية لبناء الوطن، وقال انهم يعملون لأجل الاستفادة من طاقات الشباب الكبيرة في البناء والتعمير والانتقال بالسودان الى ركب الدول المتقدمة خاصة وانه يتمتع بموارد زراعية ومعادن مختلفة ومياه وصمغ عربي وغيرها من الموارد التي يمكن ان تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود. وناشد كل شباب السودان بالعمل من اجل السودان وان يكون هدفهم الاول السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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