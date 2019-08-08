إدخال (200) ألف أسرة تحت مظلة التأمين الصحي

التاريخ: 08-أغسطس-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة كشفت وزارة الضمان والرعاية الاجتماعية عن إدخال (200) ألف أسرة جديدة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من ديوان الزكاة. Advertisements وأشارت د. أسمهان أحمد البشير وكيل الوزارة في تصريح بحسب (smc) انه تم تسهيل الإجراءات وزيادة نوافذ استخراج البطاقات الصحية بالمحليات لتصل الي (175) منفذاً، مشيرة الي ان مصرف الإدخار للتنمية يعمل علي توسيع التمويل الأصغر والوصول الي كافة الشرائح المجتمع. وقالت البشير أن الوزارة وضعت آليات لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وصولاً للتغطية التأمينية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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