بحث العقبات التي تعترض تعليم أبناء المغتربين

انعقد صباح اليوم بوزارة التربية التعليم العام اجتماع اللجنة المشتركة بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ووزارة التربية والتعليم، حيث بحث الاجتماع العقبات التي تعترض سير عملية أبناء السودانيين بالخارج والمتمثلة في الرسوم الدراسية والتقديم للجامعات من الخارج، وأكد الاجتماع ضرورة اتخاذ الخطوات العلمية والعملية لمعالجة هذه الإشكاليات.

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وبحسب موقع صحيفة السواني أكد الدكتور الطاهر حسن الطاهر وكيل وزارة التربية والتعليم أهمية تفعيل عمل اللجنة المشتركة الدائمة بين جهاز المغتربين ووزارتي التربية والتعليم والخارجية لحلحلة مشاكل تعليم أبناء السودانيين بالخارج، مشيرا إلى وجود لائحة تنظيم معادلة الشهادة السودانية والتي تختلف من دولة إلى أخرى.

إلى ذلك أكد الأستاذ عز الدين محمد الحسن مدير إدارة الشؤون التربوية والثقافية بجهاز المغتربين مواصلة الجهاز في مساعيه الرامية إلى حل كافة إشكاليات قضية تعليم أبناء السودانيين بالخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون وزارة التربية والتعليم وشراكتها مع الجهاز في ما يتعلق بقضية تعليم أبناء المغتربين بكل جوانبها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الجهاز سيمضي في هذه الشراكة لتبلغ غاياتها المنشودة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)