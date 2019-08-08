السيول تتسبب في زيادة تذكرة الابيض

كشفت الغرفة القومية للبصات السفرية عنرجاهزية 1900 بص للتوجه للولايات المختفلة طوال ايام عيد الاضحي المبارك .

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وقال الناطق باسم الغرفة محمد حسن عبد المنعم أن الغرفة كونت لجنة مع جهات الاختصاص لتخصيص محطات وقود للبصات السفرية ، مشيرا الي المعاناة في الحصول علي الجازولين هذه الايام ، وطالب منعم المواطنين بالابتعاد من سماسرة التذاكر ، محذرا من مغبة الركوب خارج الميناء نظرا لوجود سيارات ملاكي تعمل خارج الاطار الرسمي لنقل المواطنين للولايات ، وجأر منعم الشكوي من تضرر شركات البصات السياحية من سماسرة التذاكر ، وازاح الناطق الرسمي باسم الغرفة الستار عن عودة قيمة تذكرة الابيض الي فئتها القديمة بسبب انقطاع طريق الصادرات بارا جراء السيول مما اجبر بصات الطريق الغربي بالتحول الي طريق النيل الابيض القديم نظرا لطوله>

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) قطع منعم بانهم مع راحة المواطن وان زيادة التعرفة في العيد ترجع الي ارتفاع قيمة قطع الغيار والاطارات فضلا عن عودة البصات من الولايات غير مكتملة الركاب ، منوها الي أن هذه الايام يصل معدل الرحلات للولايات عبر البصات السفرية الي 1500 رحلة يوميا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)