إطلاق سراح غارمين بسجن الهدى

أشاد اللواء ركن فيصل ساتي حمد معتمد محلية أمبدة بنهج ديوان الزكاه في تنفيذ المشروعات الزكوية التي تساهم في رتق النسيج الاجتماعي وتساعد على عروة التواصل الاجتماعي وتبني قضايا المجتمع بالدعم والإصلاح بتسديد ديون المعسرين.

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وبحسب موقع صحيفة السوداني أشار خلال الاحتفال الذي نظمه ديوان الزكاه بإطلاق سراح الغارمين بمدينة الهدى الإصلاحية اليوم، أشار إلى التواثق حول قضايا المجتمع والتي تعتبر الديدن الذي تبني عليه مشروعات الدولة ، مبيناً أن ديوان الزكاة ساعد بمشروعاته في إسناد قضايا المجتمع ودعم حاجة الأسر عبر عدد من المصفوفات الاجتماعية بتمويل مشروعات إنتاجية للأسر المتعففة ذات الدخل المحدود وكفالة الأيتام وإيجاد حلول لقضايا الغارمين.

وقال الأستاذ الطيب محمد نور مدير ديوان الزكاه بالمحلية إن مبادرات الديوان في خدمة مشروعات الزكاة عبر مصرف الغارمين تتم وفق الدراسات الاجتماعية، لافتاً إلى التسديد لـ19 نزيلاً، مبيناً أن مال الخيرين من دافعي الزكاة عبر لجنة الغارمين يتم وفق رصد اللجان المختصة الخاصة بالغارمين بالتسديد لحالات الإعسار الجزئي والكلي وبدراسات اجتماعية تستوفي معايير العدالة في الأولويات وخصوصاً لأرباب الأسر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)