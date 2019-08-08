ارتفاع التضخم مجدداً في السودان

ارتفع التضخم في السودان مجدداً وسجل نسبة 52.59% في شهر يوليو مقارنة بنسبة 47.78%، في يونيو، و نسبة 44.95% لشهر مايو لماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن الزيادة في معدّل التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الذرة والفتريتة والدخن والقمح والأرز واللحوم والبقوليات.

وبلغ معدل التضخم في المناطق الريفية لشهر يوليو 54.14% وهو أعلى في المناطق الحضرية.

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وبحسب صحيفة السوداني عزا البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء الارتفاع إلى فصل الخريف. وسجلت ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق والجزيرة ارتفاعاً في معدل التضخم، كما تأثرت حركة النقل أيضاً بالإضافة إلى دخول موسم الحج الذي ساهم في ارتفاع تضخم مجموعة الترويج والثقافة وانخفض معدل التضخم في الولاية الشمالية انخفاضاً ملحوظاً تلتها سنار ثم النيل الأبيض.

وفي وقت سابق قال الدكتور كرم الله علي عبد الرحمن مدير الجهاز المركزي للإحصاء، إن معدّل التضخم ظل مستقراً إلى حدٍّ ما خلال العام الجاري 2019 في حدود أقل بكثير من العام السابق، معرباً عن أمله في الوصول خلال الفترة القادمة إلى رقم آحادي. وأشار إلى أن التضخم في السودان كان يُتوقع له ألاّ يتجاوز 43% لشهر يونيو الماضي، إلاّ أن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع التي تدخل في التضخم، بجانب الزيادات في رسوم التعليم ومستلزمات المدارس، هي التي منعت تحقيق هذا الانخفاض..

وشهدت معدلات التضخم في الفترة من يناير حتى مايو الماضيين استقراراً مستمراً، عند مستوى 44%.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)