اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تحقيقات حول اختفاء 11 شخصاً خلال فضّ اعتصام القيادة العامة

0 نشر
Moayd Noreldeen 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 08-أغسطس-2019

31 مشاهدة

تحقيقات حول اختفاء 11 شخصاً خلال فضّ اعتصام القيادة العامة

أطلقت السلطات السودانية إجراءات قضائية للتحقيق حول اختفاء 11 شخصاً خلال الفضّ الدموي للاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم في حزيران (يونيو) الماضي، وفق ما أعلن محامون.

 

وقال المحامي شوقي يعقوب بحسب “فرانس برس”  إنّ  “عدد الاشخاص الذين اختفوا في الاعتصام وجرى توثيق حالتهم وفتحت لأجلهم إجراءات قضائية، هو 11”.

 

وأوضح يعقوب خلال مؤتمر صحافي لتجمّع المهنيين السودانيين، أنّ كثراً آخرين ربّما اختفوا أيضاً، ولكنّ حالاتهم لم توثّق بالشكل الوافي.

Advertisements

 

وتقول لجنة طبية قريبة من الحركة الاحتجاجية التي قادت نحو إسقاط الرئيس عمر البشير بعد 30 عاماً في الحكم، إنّ 127 شخصاً على الأقلّ قتلوا في 3 حزيران خلال فضّ الاعتصام الذي استمر لنحو شهرين أمام مقرّ الجيش.

 

وخلص تحقيق رسمي في نهاية يوليو إلى تورّط 8 ضبّاط من قوات الدعم السريع شبه العسكرية في عملية الفضّ، وهي قوات يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) المتّهم أيضاً بارتكاب جرائم في إقليم دارفور خلال عهد البشير. وكان دقلو، وهو نائب المجلس العسكري، نفى أي مسؤولية لقواته عن فضّ الاعتصام.

 

وبعد أشهر من المفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري، وقّع الطرفان على اتفاق السبت حول مرحلة انتقالية تمتد لنحو ثلاث سنوات.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحقيقات حول اختفاء 11 شخصاً خلال فضّ اعتصام القيادة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا