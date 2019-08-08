العسكري يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لحضور التوقيع

قدّم المجلس العسكري الانتقالي، الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لحضور مراسم التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري في السابع عشر من أغسطس الجاري بالخرطوم. خلال لقائه، يوم الأربعاء، بالمستشار الخاص للأمين العام.

وشدد الفريق أول ركن جمال عمر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، السيد نيكولاس هايسوم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية دعم الأمم المتحدة للسودان خلال الفترة القادمة.

وبحسب الشروق قدَّم الفريق أول ركن جمال خلال اللقاء تنويراً حول التطورات بالبلاد منذ انحياز القوات المسلحة إلى خيار الشعب إلى أن تم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية.

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وأكد المسؤول الأممي عزم منظمته على دعم السودان خلال الفترة القادمة خاصة في ما يلي دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح هايسوم أن الأمم المتحدة تدرس الآن تنسيق جهود كل وكالاتها وصناديقها ذات الصلة لدعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي فى السودان خلال الفترة القادمة.

ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، الأحد 4 أغسطس الجاري، بوساطة من الاتحاد الإفريقي ودولة إثيوبيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)