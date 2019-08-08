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حزب الأمة يؤكد عدم الاشتراك في الحكومة والمجلس السيادي والاكتفاء بالاشتراك في التشريعي

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 08-أغسطس-2019

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حزب الأمة يؤكد عدم الاشتراك في الحكومة والمجلس السيادي والاكتفاء بالاشتراك في التشريعي

أعلن حزب الأمة القومي السوداني، الخميس، ترحيبه بتوقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، معتبراً أن ذلك سيفتح الطريق لتشكيل المؤسسات الانتقالية.

 

وأكد الحزب في بيان بحسب سكاي نيوز عربية ، التزامه بمتطلبات اتفاق السلام وفق ترتيبات المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية.

 

وأبدى حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي أسفه للتباين الذي حدث مع حلفاء الحزب في الجبهة الثورية، مضيفاً “سنعمل على تجاوزه بأسرع وقت”.

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وثمّن الحزب في اجتماع عقده، الأربعاء، تمديد وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى الحرب.

 

وجدد الحزب تأكيده “عدم الاشتراك في الحكومة والمجلس السيادي والاكتفاء بالاشتراك في التشريعي، معلناً برنامج تعبئة واستنفار لجماهيره لحماية مكتسبات الثورة”.

كذلك دعا الحزب لمشاركة عادلة لكافة القوى التي ساهمت في الثورة، مع التأكيد على أنه لا إقصاء لأحد.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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