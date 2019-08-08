“الصحة” الخرطوم تكمل استعداداتها الصحية والطبية لعطلة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن حصرها بركاً نتجت عن هطول الأمطار الأخيرة في كل محليات الولاية، بلغ عددها ٢١.٢٥٢ بركة، بالإضافة إلى ١٢٩ ميداناً غمر بمياه الأمطار، وعدد ٥٦٢ قطعة خالية ، إضافة إلى ٥٠٠ مشروع غمر جزئياً و١٢٩ مشروعاً غمر كلياً.

وكشف مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د بابكر محمد علي في تصريحات صحفية اليوم (الخميس) عن استعداد الوزارة لعطلة عيد الأضحى حيث تم تجهيز مستشفيات الولاية البالغ عددها ٥٤ مستشفى وعدد ٢٠ مركزاً صحياً من ضمنها مركز رعاية الأطفال فاقدي السند (المايقوما)، بالإضافة لتجهيز ٣ غرف ولادة في مركز صحي الخوجلاب ومركز صحي القوصي ومركز صحي الجيلي، تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة ، مشيراً إلى جاهزية ٦٨ مستشفى خاصاً و٤٢ صيدلية خاصة بالإضافة لصيدليات الدواء الدائري التابعة لوزارة الصحة لتغطية الولاية بالخدمات العلاجية والدوائية المتكاملة خلال فترة العيد .

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وبحسب الصيحة أبان د.بابكر عن تكوين (5) فرق في كل محليات الولاية لمكافحة الذباب الناتج عن مخلفات الذبيح ، لافتاً إلى أن عيد الأضحى صادف فصل الخريف وهطول الأمطار لهذا العام الأمر الذي أسهم في تواجد البرك التي ساعدت على توالد البعوض الناقل للملاريا، ونوه إلى أنه تمت التحوطات عبر المحليات والوزارة لمكافحة الطور اليرقي للبعوض والذباب.

وناشد المدير العام الشباب ومنظمات المجتمع المدني للمساعدة في مكافحة الطور اليرقي للبعوض والذباب من خلال ردم البرك وتوفير الزيت الراجع الذي يسهم في عدم توالد البعوض الناقل للملاريا والذباب للوصول لولاية نظيفة خالية من المشاكل الصحية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)