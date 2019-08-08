التاريخ: 08-أغسطس-2019
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أوضح مبعوث الإتحاد الأفريقي إلى السودان للوساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية و التغيير محمد الحسن لبات أن الإرادة السياسية هي الشئ الوحيد الذي يعول عليه في تطبيق الإتفاق السياسي والعمل بمقتضيات المرسوم الدستوري.
وأشار لبات إلى أنه خبر القيادات في الطرفين عبر النقاش الذي تم بينهم خلال فترة التفاوض الطويلة و تأكد له توفر هذه الإرادة حيث قال:(وأنا خبرتهم منذ أشهر وناقشت معهم جماعات وأشتركت في 452 اجتماع لا أقول أنني أملك حقيقتهم ولكنني أطلعت على بعض السرائر والتمست في الطرفين إرادة قوية جداً من أجل ألا ترجع البلاد إلى نقطة الصفر وأن يتقدموا ، وهذه الإرادة هي التي يعول عليها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : المبعوث الأفريقي يكشف عن أسرار (452) اجتماعاً و يبدد الشكوك حول إمكانية تطبيق الإتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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