مطالبات بمحاسبة والي البحر الأحمر

رفض الأمين العام لحزب التواصل صالح أحمد، تقرير لجنة تقصي الحقائق التي كونها والي الولاية للتقصي في أحداث عيد الفطر الماضي التي شهدتها مدينة بورتسودان، ووصف بالمهزلة لما فيه من تجاهل باين لعديد من الحقائق، في وقت طالب بمحاسبة والي البحر الأحمر لتقصيره في الأحداث الأخيرة.
وانتقد صالح في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة، تجاهل التقرير لعشرات الضحايا الذين سقطوا بطلق ناري، بجانب عدم تطرقه إلى المتورطين من القوات النظامية المشاركين في تلك الأحداث، واستغرب صالح لتدوين جميع البلاغات البالغة ألف بلاغ ضد مجهول، وتوقع أن يزيد تقرير اللجنة من حالة الاحتقان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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