وَقَالَ الناطق باسم الغُرفة مُحمّد حسن عبد المنعم في تصريحاتٍ اليوم (الخميس)، إنّ الغُرفة كوّنت لجنة مع الجهات المَعنية لتخصيص مَحَطّات وُقود للبصات السفرية، ونوّه إلى المُعاناة في الحصول على الجازولين هذه الأيّام، ودعا منعم، المُواطنين للابتعاد من سَماسرة التّذاكر، وحذّر من مَغَبّة السفر خارج الميناء نظراً لوجود سيّارات ملاكي تعمل خارج الإطار الرسمي لنقل المُواطنين الى الولايات، واشتكي منعم من تضرر شركات البصات السياحية من سماسرة التذاكر، وأكّد عودة قيمة تذكرة الأبيض إلى سعرها القديم نتيجة انقطاع طريق الصادرات “أم درمان – بارا” جَرّاء السُّيول ما أجبر البصات على التّحوُّل إلى الطريق الغربي القديم عبر ولاية “النيل الأبيض”، وقال منعم إنُهم يسعون لراحة المُواطن، وأوضح أنّ زيادة التّعرفة في العيد ترجع إلى ارتفاع قيمة قطع الغيار والإطارات، فَضْلاً عن عودة البصات من الولايات غير مُكتملة الركاب، وكَشَفَ أنّ مُعدّل الرحلات الى الولايات هذه الأيام يَصل عبر البصات السفرية إلى “1500” رحلة يومياً.
كانت هذه تفاصيل خبر 1500 بص يومياً لنقل المُسافرين إلى الولايات خلال عُطلة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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