أزمة مرتقبة بين الهلال وإتحاد الكرة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
علم”الموقع” أنّ أزمة مرتقّبة بين الهلال واتحاد كرة القدم السوداني بشأن مباراة الفريق أمام الرابطة كوستي في بطولة الدوري الممتاز بعد تحديد السادس عشر من الشهر الجاري موعدًا لمباراة الفريقين.
ويتواجد الهلال حاليًا في كيجالي حيث يتأهب لملاقاة رايون سبورت الرواندي في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا.
وكان الهلال قد قرّر السفر من رواندا إلى دبي من أجل خوض مباراة الوصل الإماراتي في البطولة العربية.
وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة الفاتح باني لـ”الموقع” إنّه لن يتمّ تأجيل أيّة مباراة في النسخة المقبلة من منافسة الممتاز.
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