شركة زادنا تزج بمزارعين في مشروع الجزيرة بالسجون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

زجت “شركة زادنا” العالمية بعشرات المزارعين في مشروع الجزيرة السجون على خلفية تعسُّرهم عن سداد مديونيات القطن وذلك في عدد من المواقع بقرى الحلاوين مكتب تفتيش الأمير وودالبصير ووادي شعير بطابت عبد المحمود.

وقال ممثِّل المزارعين نصر الدين حسن محمد علي في حديث لـ(التيار) أن شركة زادنا العالمية موَّلت زراعة القطن ووفَّرت بذورا محوَّرة وراثيا أصيبت بالمرض وعند إبلاغها وفَّرت أيضا أحد المبيدات لكنها لم تفلح في القضاء على المرض الغريب وأوضح أنهم أُبلِغوا من شركة زادنا بأن المحصول مؤمن عبر شركة شيكان، لكن الأخيرة أخلت مسؤوليتها وأضاف بأن مسؤولين من زادنا حركوا بلاغات في مواجهة المزارعين تجاوز عددهم الـ160 وتم الزج بهم في السجون بمدني وعندما احتجوا قال لهم ممثلو الشركة بأن يدفعوا 50% من الخسائر ونادى نصر الدين المجلس العسكري الانتقالي بالتدخل لمعالجة الإعسار الذي حل بهم، كما رأى بأن شركة زادنا تعاملت بانتهازية مع المزارعين الذين تعرضوا أيضا بجانب الأمراض للأمطار التي أتلفت أجزاء أيضا من المساحات المزروعة بالقطن.