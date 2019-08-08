طهران: لا نمزح مع أحد وحدود إيران خط أحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، إسحاق جهانغيري، أن حدود إيران خط أحمر وبأن بلاده لا تمزح مع أحد.

وأكد إسحاق جهانغيري أن أي تجاوز لحدود البلاد سيقابل بالرد القاطع من قبل القوات المسلحة.

أفادت وكالة “مهر” للأنباء، بأن النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري، صرح، اليوم الخميس، خلال مراسم تدشين 2500 مشروع تنموي في محافظة خراسان الرضوية، شرقي البلاد، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت قدرتها في صون حدودها المائية.

وبين جهانغيري أن مسؤولية الدفاع عن حدود البلاد خط أحمر بالنسبة لإيران ولا يحق لأحد اختراقها.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية، قائلا:

لقد أظهرنا في مجال الدفاع عن الحدود المائية للبلاد، بأن أي قوة عالمية بما فيها أمريكا إذا اخترقت سهوا حدودنا، فإنها ستواجه ردا حازما من جانبنا، وينبغي على الجميع أن يعلم بهذا الأمر.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشاد جهانغيري بجهود “لجنة الإمام الخميني للإغاثة”، في مجال إنشاء محطات شمسية للطاقة الكهربائية، “التي ساهمت في تلبية أحد أهم حاجات البلاد”؛ متطلعا إلى مزيد من الازدهار والموفقية للقائمين على هذه المشاريع البنيوية في البلاد.