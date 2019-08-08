إستلام ٩٣ مليار جنية لعمليات زراعة وكديب القطن بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعلن م/ عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة عن استلام نحو ٩٣ مليار جنيه من بنك السودان المركزي لمقابلة احتياجات الشركات التعاقدية لسلفيات زراعة وكديب القطن بمشروع الجزيرة كدفعة اولي موكدا ان المركزي رصد نحو ٦٠٠ مليار لعمليات زراعة القطن بالمشروع اضافة الي التزام البنك بتوفير السيولة لمقابلة احتيات الحصاد في جني القطن والخيش لاحقا .

وقال سمساعة خلال جولة لقسم المنسي مكتب الكريمت امس ان الهدف من الزيارة لاقسام المناقل للوقوف علي تأسيس محاصيل العروة الصيفية موضحا ان هناك تقلص مساحات الفول والذرة بالمشروع وارجع الامر لاتجاه المزارعين الي خيارات محصولية اخري ذات جدوي اقتصادية وشدد علي ضرورة تطبيق الحزم التقنية الموصي بها في محصولي الذرة والفول لتعويض النقص في المساحات بالانتاجية الراسية وطالب البنك الزراعي بضرورة تسهيل اجراءات السماد لمحصول الذرة لتعظيم الانتاجية الراسية وفق الضوابط التي وضعت لسماد الذرة .

واشار سمساعة الي ان محاصيل العروة الصيفية تم تاسيسها جيدا من قبل المزارعين وشدد علي ضرورة نظافة الغيط من الحشائش بمحصول القطن لخطورة انتشار افة المني بق (البق الدقيقي ) والتي وصفها بالخطيرة موكدا الاستمر ار في المكافحة اول باول .