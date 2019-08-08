تخصيص 30% من إنتاج المصانع للجمعيات التعاونية

الخليج 365 : كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تسليمها خطابات لأصحاب المصانع تتعلق بتخصيص نسبة (30%) من إنتاجها للجمعيات التعاونية.

وقالت فائزة مبارك مدير الإدارة العامة للتعاون بالوزارة في تصريح لـ(smc) أنهُ تم تسليم (19) مصنعاً خطابات في هذا الصدد، مشيرةً إلي أنهُ سيتم عقد إجتماع مع أصحاب تلك المصانع لمزيد من التنسيق وتحديد الأهداف المطلوبة، مبينةً أن الأمر سينطبق علي جميع الولايات.

وأكدت علي أهمية أن تقوم كل ولاية بتحديد متطلباتها من السلع، مشيرة لإمكانية أن تقوم أي ولاية بتسويق منتجاتها وتوزيعها إلي الولايات المجاورة لها.

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