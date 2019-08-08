الهلال يتدرب والبعثة تتسلّم إخطاراً بموعد المباراة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أدى الهلال تدريبًا بملعب كيجالي الرئيس والذي يستضيف المباراة في حضور كلّ اللاعبين وبإشراف الجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي. ويحلّ الهلال ضيفًا على رايون سبورت الرواندي ضمن ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا الأحد القادم. وكانت بعثة الهلال قد تلّقت إخطارًا رسميًا بتحديد موعد المباراة الأحد القادم الثالثة بتوقيت السودان. وقال المدرب العام للهلال صلاح أحمد آدم في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ الفريق جاهز لخوض اللقاء، وإنهم يستهدفون الفوز من أجلّ تسهيل لقاء الإياب.

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