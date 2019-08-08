معدل التضخم السنوي في السودان يقفز إلى 52.59 بالمئة

الخليج 365 :

قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) يوم الخميس إن معدل التضخم السنوي في السودان بلغ 52.59 بالمئة في يوليو تموز، ارتفاعا من 47.78 بالمئة في يونيو حزيران.

وأضافت الوكالة أن التضخم زاد بسبب ارتفاع أسعار سلع غذائية مثل اللحوم والخبز والحبوب.

وفي وقت سابق هذا العام، أثارت زيادات في الأسعار وقيود على السحوبات النقدية احتجاجات واسعة أدت في نهاية المطاف إلى قيام الجيش السوداني بالإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2018، أجرى السودان خفضا حادا لقيمة عملته (الجنيه).