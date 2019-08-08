كثر من 41 ألف مُسافر يُغادرون الخرطوم إلى الولايات في اليوم الأول لتفويج المركبات

كشف مدير دائرة المرور السريع اللواء شرطة ربيع محمد سالم عن تفويج 41563 مواطن في اليوم الأول من الخرطوم إلى الولايات عبر 1221 مركبة اضافة إلى 570 بص و359 حافلة بجانب 292 مركبة أخرى إلى مختلف الولايات.

ودشنت الإدارة العامة للمرور اليوم “الخميس”، بمنطقة “الباقير” جنوب الخرطوم مشروع تفويج المركبات السفرية إلى الولايات بعد اكتمال كافة الترتيبات الفنية والادارية للمشروع لعيد الأضحى المبارك للعام 1440ه- 2019م.

وجدد رئيس هيئة التدريب ممثل مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة (حقوقى) عماد خلف الله، لدى تدشينه انطلاقة التفويج أمس، حرض رئاسة الشرطة على تحقيق السلامة المرورية بطرق المرور السريع لتأمين وصول المواطنين إلى مناطقهم بسلام، وأثني على الجهود الكبيرة للادارة العامة للمرور عبر مواكبها لتطوير العمل المرورى بأحدث نظم التقنية واستخدام أجهزة التتبع الألى للمركبات اضافة لاستخدام الرادارات لضبط السرعة وحالات التفلت التى تنتج من بعض السائقين.

وأكد مدير الادارة العامة للمرور اللواء شرطة (حقوقى ) طارق عطا، جاهزية المرور لتفويج المركبات السفرية عبر قطاعات تم تقسيمها بطرق المرور السريع تستهدف تحقيق السلامة المرورية ومراقبة المركبات حتى منطقة الوصول ، ونوه إلى أن الطرق تتم مراقبتها تقنياً من خلال أجهزة التتبع الالى والرادارات بغرض ضبط السرعة الزائدة المُتسببه فى الحوادث مرورية ، وأشار إلى أن الخطة المرورية الموضوعة ستستمر حتى بداية التفويج العكسى .