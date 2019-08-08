ترامب: إيران تشهد أزمة مالية قوية وتريد التفاوض معنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لا أحد مفوض بالحديث مع إيران نيابة عن الولايات المتحدة في إشارة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون.

مشيراً إلى إن إيران تشهد أزمة مالية قوية وتريد التفاوض معنا، وذلك وفقاً لـما ورد عن "العربية" اليوم الخميس.