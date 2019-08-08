كباشي يشكر الشركاء الدوليين والدول الصديقة على مساندتها

تقدم رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، بالشكر للدول الصديقة والشركاء الذين قاموا بتقديم كافة أنواع الدعم للسودان خلال الفترة الماضية، وأثنى بصورة خاصة على وسيط الاتحاد الأفريقي والوسيط الإثيوبي وممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان.

وأطلع كباشي السفراء الأجانب وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بالخرطوم خلال لقائه بهم يوم الخميس، بحضور وكيل وزارة الخارجية المكلف، السفير عمر دهب، على تفاصيل اتفاق الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

وقدم شرحاً حول مهام ومستويات حكومة الفترة الانتقالية، والتي ستركز على قضيتي إحلال السلام الشامل ومعالجة الأزمة الاقتصادية .

وعبّر كباشي عن تطلع السودان، لتقديم مزيد من الدعم من قبل الدول الصديقة خلال الفترة المقبلة.