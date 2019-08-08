وأعلن بابكر، تكوين ٥ فرق بكل محليات الولاية لمكافحة الذباب الناتج عن مخلفات الذبيح، ونوه لمصافة عيد الاضحي لفصل الخريف وهطول الأمطار مما أسهم في وجود البرك التي ساعدت على توالد البعوض الناقل للملاريا، وأشار الى أنه تمت التحوطات عبر المحليات والوزارة لمكافحة الطور اليرقي للبعوض والذباب. وناشد الشباب ومنظمات المجتمع المدني للمساعدة في مكافحة الطور اليرقي للبعوض والذباب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار الأخيرة تُخلف أكثر من 21 ألف بركة وتغمر 129 ميدان بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.