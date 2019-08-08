الأمطار الأخيرة تُخلف أكثر من 21 ألف بركة وتغمر 129 ميدان بالخرطوم

أقر مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي، بحصر برك نتجت عن الأمطار الاخيرة بكل محليات الولاية بلغت ٢١.٢٥٢ بركة، بجانب غمر ١٢٩ ميدان بالمياه و٥٦٢ قطعة خالية، إضافة لـ ٥٠٠ مشروع غمر جزئيا و١٢٩ مشروع كليا.

وأكد بابكر، استعداد الوزارة لعطلة عيد الاضحى، حيث تم تجهيز مستشفيات الولاية البالغة ٥٤ مستشفى و٢٠مركزاً صحياً من ضمنها مركز رعاية الاطفال فاقدي السند (المايقوما)، بجانب تجهيز ٣ غرف ولادة بمراكز “الخوجلاب، القوصي والجيلي” الصحية تعمل على ٢٤ ساعة، ونوه لجاهزية ٦٨ مستشفى خاص و٤٢ صيدلية خاصة، بالإضافة لصيدليات الدواء الدائري التابعة لوزارة الصحة لتغطية الولاية بالخدمات العلاجية والدوائية المتكاملة خلال العيد.

وأعلن بابكر، تكوين ٥ فرق بكل محليات الولاية لمكافحة الذباب الناتج عن مخلفات الذبيح، ونوه لمصافة عيد الاضحي لفصل الخريف وهطول الأمطار مما أسهم في وجود البرك التي ساعدت على توالد البعوض الناقل للملاريا، وأشار الى أنه تمت التحوطات عبر المحليات والوزارة لمكافحة الطور اليرقي للبعوض والذباب. وناشد الشباب ومنظمات المجتمع المدني للمساعدة في مكافحة الطور اليرقي للبعوض والذباب.