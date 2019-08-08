مواطن نمساوي إيراني قد يواجه عقوبة الإعدام بسبب مزاعم التجسس

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية يواجه مواطن نمساوي إيراني عقوبة الإعدام في إيران بسبب مزاعم تورطه في أنشطة تجسس.

وجاء مسعود مصعب، 72 سنة، لأول مرة إلى النمسا من مسقط رأسه إيران في عام 1965 وحصل على الجنسية في وقت لاحق في عام 1980، وأصبح مواطنًا ثنائيًا، درس الهندسة الميكانيكية في فيينا، وأصبح فيما بعد أمينًا عامًا للجمعية النمساوية الإيرانية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة دير ستاندرد في الصفة الأخيرة، ترأس وفدًا إلى طهران في يناير، لدعم شركة نمساوية للعلاج بالأيونات تقوم بإنشاء شركة تابعة لها بالقرب من العاصمة الإيرانية.

وبعد ذلك تم القبض على مصاحب واحتُجز منذ ذلك الحين في الحجز بتهمة التجسس، وقيل له في عدة مناسبات إنه سيتم شنقه، وفقًا للتقرير.

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ويقال إنه يعاني أيضًا من عدد من المشكلات الصحية، مثل مرض السكري وفشل القلب.

كما أكد وزير الخارجية ألكساندر شالينبرج أنه بذل جهودًا للاتصال بنظيره الإيراني في هذا الشأن.

ولكن القضية ازدادت تعقيدًا، نظرًا لأن إيران تعتبر مصاحب أنه مواطن إيراني فقط.