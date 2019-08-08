الدفاع الألمانية تنفق 155 مليون يورو على الاستشاريين في النصف الأول من العام

ووفقًا لرد وزارة الداخلية على استفسار من سياسي الحزب اليساري ماتياس هوهن اليوم الخميس أنفقت وزارة الدفاع الألمانية والسلطات والشركات التابعة لها ما مجموعه 155 مليون يورو (173.7 مليون دولار أمريكي) على الاستشارات والدعم الخارجيين في النصف الأول من العام.

وفي انهيار، أنفقت وزارة الدفاع الألمانية والسلطات التابعة لها ما يقرب من 40 مليون يورو على الاستشارات الخارجية وخدمات الدعم في حين أن ما يقل قليلًا عن 116 مليون يورو أنفقت من قبل الشركات الاتحادية السبعة التابعة للوزارة في "المنطقة التجارية" خلال هذه الفترة.

وأشارت الوزارة إلى أن ما لا يقل قليلًا عن 116 مليون يورو قد أنفقت من قبل الشركات السبع المملوكة لها اتحاديًا في "منطقة الأعمال" خلال النصف الأول من عام 2019.

كما برر وزير الدولة البرلماني الألماني للدفاع، توماس سيلبرهورن، النفقات المرتفعة في المقام الأول مع التحديات المتزايدة التي يطرحها الرقمنة.

وكتب سيلبرهورن في رده "كانت الموضوعات المستقبلية للرقمنة وإعادة هيكلتها وكذلك الأمن السيبراني والدفاع" هي النقاط الرئيسية التي تركز عليها وزارة الدفاع الألمانية.

وقال سيلبرهورن "الحاجة المحددة للعمل تتجاوز القدرات الحالية من حيث الكم والنوع".

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ووصف هوين إنفاق وزارة الدفاع على الاستشاريين الخارجيين بأنه "فضيحة".

وصرح هوهن لوكالة الأنباء الألمانية بأن وزير الدفاع الألماني السابق أورسولا فون دير لين "حوّل البوندزوير إلى الدورادو للمستشارين الخارجيين".

ومرة أخرى في يوليو، بناءً على طلب من هوهن، كانت وزارة المالية الألمانية قد احتسبت من قبل النفقات على المستشارين الخارجيين من قبل فرادى الوزارات الحكومية.

ووفقًا للحسابات، بلغ إجمالي النفقات للمستشارين الخارجيين في جميع الوزارات الألمانية باستثناء وزارة الدفاع 178 مليون يورو في النصف الأول من عام 2019.

ومنذ بداية العام، تم تشكيل لجنة تحقيق في البوندستاغ لدراسة استخدام وزارة الدفاع للاستشاريين الخارجيين بعد تقارير من مكتب التدقيق الألماني بأن الوزارة انتهكت اللوائح في استخدام هذه الخدمات.